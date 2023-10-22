بيلي إيليش تسخر من نفسها وتفاجئ الجمهور بهذه الصورة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية بيلي إيليش الجمهور بنشر صورة لثلاجتها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، واللافت هو ان ثلاجتها بدت غير متربة أبدا، ما دفع بـ بيلي أن تسخر من نفسها وتقول: "حرفيًا لا يمكنني أن أكون عازبة أكثر من الآن".



وكانت تحدثت بيلي إيليش عن اللحظة التي أدركت فيها أنها لا تحتاج إلى أن تكون مسيطرة طوال الوقت وقالت: "كانت هناك تلك اللحظة عندما كنت في باريس، كنا نقود السيارة، وكنت في مكان سيء. لم يكن الوقت مناسبًا لبيل. لم أكن أتحسن، ولم أكن أعرف متى سأتحسن. وتوقفت هذه الدراجة النارية بجوار السيارة، وكان على خوذة هذا الرجل ملصق مكتوب عليه بالأحرف الكبيرة، "تحرك للأمام".