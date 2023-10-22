خلاف كورتني كارداشيان وشقيقتها كيم الى العلن مجددا

ميرنا وليد - بيروت - قررت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان عدم حضور حفل عيد ميلاد شقيقتها النجمة كيم كارداشيان الـ 43، وذلك بعد خلافات كثيرة حصلت بينهما.

وكانت تصدرت كورتني كارداشيان غلاف مجلة Vanity Fair بنسخته الايطالية ظهرت في جلسة التصوير التي خضعت لها وهي تستعرض حملها في الايام الاخيرة منه لكن من دون ملابس في خطوة اعتبرها عدد كبير من المتابعين جريئة جداً خصوصا في هذه الفترة حيث تنشب الحروب وهناك اولاد يموتون كل يوم فاعتبر كثر ان هذه الجلسة التصويرية مستفزة لابعد الحدود.

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