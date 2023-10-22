هبة الحسين تكشف تفاصيل آخر لقاء جمعها بزوجها عايض القرني.. وهكذا طلبت منه الانفصال

كشفت الفنانة هبة الحسين عن تفاصيل آخر لقاء جمعها بزوجها عايض القرني قبل الانفصال، وكيف طلبت منه ذلك.

قالت الحسين في مقابلة تلفزيونية: “كنت في مجلس بيتي، وفي آخر كلام دار بيننا، قمت من مكاني وذهبت إلى عايض، وقبّلت رأسه وجبينه، وقلت له: أنت أعظم زوج في الدنيا، وأعظم إنسان مر علي في حياتي، وأنت صديقي الذي لن أتخلى عنه، لكن الفراق أفضل لنا”.

وأضافت: “لذلك نحن أحباب، وانفصلنا بهدوء واحترام، وأتمنى لك السعادة، وسأبقى أدعمك في كل شيء”.

قاطعها المذيع قائلاً: “أنت انفصلت عنه، لكن عايض لم يطلقك بعد”، فضحكت الحسين بطريقة هستيرية، وأكد لها المذيع: “ما زلت زوجته”.