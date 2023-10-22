محمد رضوان في أحد السجون مع الفيشاوي من كواليس "عادل مش عادل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد رضوان عن صور جديدة من كواليس فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر "رضوان" بالكواليس وهو في موقع تصوير على هيئة سجن، برفقة الفنان أحمد الفيشاوي إلى جانب ظهوره بالزي الخاص بالمساجين وعلق قائلا: "فيلم عادل مش عادل قريبًا".

ويواصل الفنان أحمد الفيشاوي نشر صور ومقاطع فيديوهات من كواليس فيلم "عادل مش عادل" عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ترويجًا واستعدادًا لبدء عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة.

وعرض لـ أحمد الفيشاوي مؤخراً أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "رهبة" وسط مشاركة نخبة من النجوم الشباب، منهم ثراء جبيل، محمد لطفي، نسرين أمين، محمود البزاوي، سما إبراهيم، تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

يذكر أن الفنان محمد رضوان عرض له مؤخرًا مسلسل "على باب العمارة" بطولة الفنان حاتم صلاح وعرض على منصة "واتش إت".