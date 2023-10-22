شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يدخل فيلمًا جديدًا بعنوان "السيستم" وينتظر "عادل مش عادل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان أحمد الفيشاوى تصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "السيستم" من إخراج أحمد البندرى وتأليف أحمد مصطفى، وذلك بعد الانتهاء من فيلمه "عادل مش عادل".

وينتظر الفنان أحمد الفيشاوى طرح فيلم "عادل مش عادل" بطولة شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

وينتظر أحمد الفيشاوى عرض فيلم "ورد ريحان" الذى انتهى من تصويره قبل عدة أشهر وهو تأليف وإخراج محمد نبيل ويشارك في بطولته رانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، ويجسد الفيشاوى في أحداث دور "زين" وهو شخص مرضى نفسي، يعاني من كذب من هم حوله، ويحاول أن يصل رسالته إلى الجميع بأن الكذب مرفوض بالنسبة له، وأن الشخص الكاذب يلقى جزاءً سيئا في حياته.

وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوى، فيلم "رهبة" الذى تم عرضه في 24 مايو الماضى، وهو سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وظهر الفيشاوى فيه بشخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.