شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان الشارقة السينمائى بدورته العاشرة.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، مساء اليوم الأحد، والتي في الفترة ما بين 22-28 أكتوبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 81 فيلمًا من 37 دولة في العالم، وتتضمن عروضًا سينمائيةً من دول تشارك لأول مرة في الحدث وهي مملكة بوتان، وكل من جمهوريات الجبل الأسود، ومالطا، والتوغو، والفيتنام.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لثلاثة أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط؛ كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادي".

ويستضيف المهرجان إلى جانب نخبة من الفنانين والمخرجين الإماراتيين والعالميين، متحدثين متخصصين في مجال الفن السابع يقدمون 8 جلسات حوارية تناقش قضايا صناعة السينما الموجهة للأطفال والشباب.

ويشارك في المهرجان 15 مخرجًا وخبيرًا سينمائيًا أبرزهم: محمد حاجي، وأحمد شوقي، وتشو سونج كو، وغدير السبتي، ليتولوا مهمة تقييم الأفلام المشاركة في فئات المهرجان المختلفة، والتي تتضمن:"أفلام من صنع الطلبة"، وفئة "أفلام خليجية قصيرة"، وفئة "أفلام روائية قصيرة"، وفئة "أفلام الرسوم المتحركة"، وفئة "أفلام الرسوم المتحركة الطويلة"، وفئة "أفلام روائية طويلة".

ويشارك في تحكيم الأعمال المقدمة عن فئة "أفلام من صنع الأطفال والناشئة" 20 محكماً واعداً بينهم محكمين أطفال وشباب يشاركون للمرة الأولى من سوريا وسلطنة عمان.

وتحتفي "فن" خلال هذه الدورة بسفراء المهرجان الذين يشكلون نموذجاً ملهماً لتحفيز الأطفال على اكتشاف روائع السينما، حيث تتضمن قائمة السفراء 17 من الأطفال والشباب ومن بينهم: علياء دعيفس، وعبد الله الطويل، وماجد جمعة، ونور صالح، وغيرهم.