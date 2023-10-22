سعود القحطاني يكشف عن جنسية خطيبته

ميرنا وليد - بيروت - كشف مشهور التواصل الاجتماعي سعود القحطاني عن جنسية خطيبته، وهي إماراتية، اذ قال: "أنا خاطب واحدة من الإمارات وزواجي بيكون بالسعودية والتحوالة بالإمارات”.
على صعيد آخر علقت الممثلة البحرينية المعتزلة زينب العسكري على تساؤل سعود القحطاني خلال بث مباشر جمعهما مستغرباً فيه كيف أن ملامح وجهها لم تتغير وكأنها لم تكبر أبداً، لتجيبه قائلة :"داخلي طفلة"، وكان هذا الجواب مفاجئاً لـ سعود كما للعديد من متابعي العسكري الذين اعتبروا أنها تتهرب من قول الحقيقة وهي انها بالتأكيد كغيرها من النجمات خضعت لعمليات وإجراءات تجميلية ولا يعقل أن التقدم في السن لم يتزك أثره على بشرتها ووجهها.
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