ميرنا وليد - بيروت - علّق الكوميدي العالمي ديف شابيل على ما تفعله إسرائيل تجاه الفلسطينيين، اذ قال: "إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. . وأميركا تحرّض على ذبح المدنيين الفلسطينيين!".

ولاقى كلامه جدلا كبيرا بين جمهوره على مواقع التواصل.

على صعيد آخر عاد ديف شابيل مؤخرا إلى برنامج "Saturday Night Live"، وتحدث في احدى حلقاته عن تصريحات النجم كانيي ويست المعادية للسامية وشارك فيها رسالة مهمة للغاية.

وفي بداية حديثه، قال ديف: "أنا أستنكر معاداة السامية بجميع أشكالها. أقف مع أصدقائي في الجالية اليهودية".

كانت هذه تفاصيل خبر ديف شابيل يحدد موقفه من الشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.