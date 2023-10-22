ريم البارودي تنسحب من هذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ريم البارودي، عن انسحابها من مسلسل "روج أسود"، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهو يحمل توقيع المخرج مصطفى فكري ومؤلف من 45 حلقة.



وكانت قد كشفت ريم البارودي مؤخرا للجمهور عبر خاصية القصص القصيرة عن سبب إبتعادها عن التمثيل والساحة الفنية في الفترة الماضية، مؤكدة أنها تشعر بالتعب والإرهاق النفسي والجسدي، وخاصة بعد مسلسل "نقل عام" الذي عرض في موسم رمضان 2022، والذي أدت خلاله أصعب الأدوار بحسب تعبيرها، و إلى جانبه، مسلسل قصير ايضا.