بالفيديو: سعود القحطاني في بث مباشر يكشف عن جنسية خطيبته

كشف مشهور التواصل الاجتماعي السعودي سعود القحطاني، عن خطوبته على فتاة إماراتية.

وقال القحطاني، خلال بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”، أمام مشهورة إماراتية: “أنا خاطب فتاة إماراتية، وزواجي سيكون في السعودية، وحفل الزفاف سيكون في الإمارات”.

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