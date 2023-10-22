بالفيديو: أمل الأنصاري ترد على تشبيهها بأحلام

عبرت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي أمل الأنصاري عن سعادتها الشديدة بتشبيهها بالفنانة الإماراتية أحلام . واعتبرت الأنصاري نفسها محظوظة بهذا التشبيه، مؤكدة أن أحلام أيقونة للأناقة والجمال والجاذبية.

وقالت الأنصاري في ردها على تشبيه المتابعين لها بأحلام: “يا حظي ويا بختي أنني أشبه أم فاهد، التي تجمع بين الجمال والأناقة والجاذبية”.

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