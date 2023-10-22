شاهد ردة فعل حليمة بولند على اختيار ابنتها لتناول الغداء في مطعم مرعب

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند دهشة متابعيها، بعدما كشفت عن اختيار ابنتها “مريومة” لتناول الغداء في مطعم مرعب. وشاركت بولند مقطع فيديو من داخل المطعم، الذي ظهرت فيه ديكورات مرعبة، وهياكل عظمية وجماجم في كل مكان.

وعبرت بولند عن دهشتها من اختيار ابنتها لذلك المطعم، قائلة: “أنا مصدومة من ذوق بنتي”.

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