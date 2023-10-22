شكرا لقرائتكم خبر عن لا بهجة وغزة تحت القصف.. إلغاء حفلات نجوم الفن تضامناً مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى عدد كبير من كبار النجوم حفلاتهم التي كان مقررا لها فى شهرى أكتوبر ونوفمبر، تضامنا مع فلسطين، فى ظل ما يتعرض له قطاع غزة من قصف غاشم وحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى، ففى خضم هذه الأحداث تتجلى أهمية الإنسانية والدعم بين الشعوب العربية وبعضها.

وقرر عمرو دياب تأجيل حفله فى دبى تضامناً مع غزة بشأن الأحداث الجارية. وذكر حساب عمرو دياب، على إنستجرام، بيانا جاء فيه، "تضامنا مع الأحداث المؤلمة في غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب دياب حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان، "قلوبنا تنبض بالدعم والتضامن مع أهل فلسطين فى هذه الأوقات الصعبة".

وكانت الجهة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب في دبي الذي كان مقرراً إقامته الجمعة الماضى، قد أعلنت عن تأجيله دعمًا لما يمر به الشعب الفلسطيني من أحداث مؤسفة مؤخرًا ومواصلة قوات الاحتلال قصف غزة وسط استشهاد الآلاف من المواطنين.

من جانبها أعلنت الفنانة أنغام عن تأجيل حفلها الغنائي في دبي والذى كان مقررا إقامته يوم 20 أكتوبر الجاري.

ونشرت أنغام بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت، "نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين.. تم تأجيل حفلة 20 أكتوبر في دبي.. ادعوا لهم بالنصر والسلامة".

يذكر أن أنغام كانت قد علقت على الأحداث التي شهدتها غزة، بعدما تم قصف مستشفى المعمداني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابها بموقع "إكس" قائلة: "مستشفى المعمداني، غزة، يرضيك كده يا رب؟".

كما قررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبى، والذى كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجارى، بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة فى غزة.

تم إلغاء حفل الفنان اللبناني وائل جسار الذي كان محددا له 16 أكتوبر بأحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني فى ظل الأحداث الأخيرة المؤسفة التي يمر بها من اعتداءات المحتل الإسرائيلي.

وتأجل حفل الفنان محمد عبده، والذي كان المقرر إقامته يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة، في فلسطين.

وقالت الشركة المنظمة للحفل فى بيان: تأجيل الحفلة الغنائية التي يحييها الفنان السعودي محمد عبده والتي كانت من المقرر إقامتها بتاريخ 4 نوفمبر 2023 وذلك نظرا للأوضاع الراهنة".