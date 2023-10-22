ابن شاكيرا وبيكيه يبدأ ظهوره الاحترافي لأول مرّة.ما المهنة التي اختارها؟ 

ظهر ميلان، الابن الأكبر للمغنية الكولومبية شاكيرا ولاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرارد بيكيه، لأول مرّة كعارض أزياء في جلسة تصوير مع والدته.

وقد شاركت شاكيرا المتابعين بالعديد من الصور على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، من جلسة التصوير التي خضعت لها مع ابنها مع مصوّر المشاهير “نيكولا جيراردين”.

وكتبت شاكيرا على الصور: “الحمدلله أن هناك أرجوحة شبكية في هذا الاستوديو وزائرين لطيفين للغاية”.

إذًا، هذه هي الطريقة التي ظهر بها ميلان لأول مرة كعارض أزياء في جلسة تصوير عبر حساب والدته على انستغرام وفي مجموعة الصور، يمكن رؤية المغنية بإطلالة رائعة باللون البيج وبسروال واسع عصري، بينما يظهر ابنها في الصورة الأخيرة بأسلوبه الخاص.

منذ وصوله إلى ميامي بعد انفصال والدَيه، انضم ميلان إلى أكاديمية يوفنتوس في فلوريدا، وهي قسم صغير من الفريق الإيطالي الشهير الذي كان منافسًا لوالده لعدة سنوات.

وجاء في بيان الأكاديمية “سجل ميلان هدفًا مذهلاً من ركلة حرة ليضمن التعادل لفريق كامورانيزي (تحت ١١ عامًا) بعد تأخره بنتيجة ٢-١”.