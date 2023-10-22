شمس تختتم جولتها في السعودية بـ مليار مشاهدة.. “تور باي شمس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أنهت النجمة الكويتية شمس جولتها في المملكة العربية السعودية “تور باي شمس”، والتي كانت قد بدأتها مطلع شهر أكتوبر الحالي واستمرت لثلاثة أسابيع جالت خلالها على عدد كبير من المدن والقرى في المملكة.

وعبّرت شمس عن سعادتها بالتفاعل الذي حصدته الجولة، إذ حققت فيديوهات “تور باي شمس” أكثر من مليار مشاهدة بمجموع مشاهداتها على “سناب شات”، و”تيك توك” وإنستغرام”، وهو رقم قياسي في نسبة التفاعل، ويترجم الشعبية الكبيرة التي تحظى بها شمس في السعودية. وقالت شمس في تغريدة لها: “أحلى ناس وأقوى جمهور… بمحبتكم هاشتاغ ‫تور باي شمس‬ وصل لأكثر من ٥٠٠ مليون مشاهدة على سناب شاب وأكثر من ٢٠٠ مليون مشاهدة على تيك توك .. أحبكم”.

ونشرت الفنانة شمس صورًا لها أثناء مغادرتها مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدّة، ظهرت فيها بالعباءة السوداء في إطلالة أنيق أكثر من رائعة وعلّقت قائلةً: “أهلي وناسي في السعودية أشوفكم على خير”.

وشملت جولة شمس في المملكة العربية السعودية العديد من المدن والمناطق، إذ بدأتها من مدينة جدة، حيث قامت بجولة سياحية على الأحياء الشعبية والحارات التي استقبلها فيها سكّان المنطقة بمحبّة كبيرة، وكان لها أيضًا محطّة خاصة في مدينة الطائف، قبل أن تنتقل إلى مدينة أبها وبعدها الباحة وجيزان والطائف.

وفي كل من هذه المحطات السياحية، كان الأهالي والسكان في استقبال الفنانة شمس، إذ رحبوا بها بحفاوة كبيرة وكرم لا مثيل له.

الجدير ذكره أن شمس كانت قد أعلنت مؤخرًا عن مشورع جديد، وصفته بـ”مشروع العمر” دون أن تفصح عن أي تفاصيل أخرى.

وتواصل شمس حصد نجاح أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “عايزة بحر” التي حققت أكثر من 1.5 مليون مشاهدة خلال شهر من صدورها على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.