المغرب.. جمهور “الوداد” يهدي الفلسطينيين أغنية “أرض الصمود”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق جمهور نادي “الوداد البيضاوي” المغربي لكرة القدم، السبت، أغنية جديدة داعمة لفلسطين وشعبها، بعنوان “أرض الصمود”.

ولاقت الأغنية رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ أسبوعين.

وتقول الأغنية: “داري ودرب انتصاري، فلسطين ثأري وأرض الصمود، فدائي، فلسطين فلسطين أرض المسلمين، آه يا صلاح الدين، آه وعلى طريقك سيرين، آه يا صلاح الدين، نموت حنايا (نحن) وتحيا فلسطين.. حرية غدا تجي (ستأتي)”.

وتضيف: “جنين الخليل وغزة، إن شاء الله نحرروك يا أقصى، القدس يا لحبيبة، عليك طالت الغيبة، ربي يحفظك لينا، نصلوا فيها مجموعين، نهزوا راية الدين، يا المقاوم هز (ارفع) علامك”.

واختتمت الأغنية بكلمات: “ربي العالي شاهد، تمنيت مقامك على القضية نموت شهيد، هادي (منذ) مدة وشعبك يقاوم، ياجامي (لم) تساوم، فلسطين رمز الهمة، نصر وشهادة راه (هو) شعارك في أرض المعارك، ورفعتِ رأس الأمة”.

وفي السياق، غيّر فريق “الرجاء البيضاوي” المغربي لكرة القدم أيضا، السبت، صورته الرسمية على حسابه في فيسبوك، ووضع العلم الفلسطيني تضامنا مع سكان قطاع غزة.

وكان جمهور نادي “الرجاء” أطلق أغنية بعنوان “رجاوي فلسطيني” عام 2019، لمساندة الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بتحرير القدس وسائر المدن الفلسطينية.

وعرفت الأغنية، آنذاك انتشارا واسعا في مختلف الدول العربية.

ولليوم الخامس عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة، دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.