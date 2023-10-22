معرض فرانكفورت الدولي للكتاب يكرّم سلمان رشدي بجائزة مرموقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المقرر تكريم الكاتب البريطاني- الهندي سلمان رشدي، ومنحه جائزة السلام لتجارة الكتب الألمانية، اليوم الأحد، في ختام معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

جدير بالذكر أن التكريم سيتم في كنيسة القديس بولس بمدينة فرانكفورت بغرب ألمانيا.

وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف يورو، وتعتبر من أهم الجوائز في الدولة. وسوف يلقي الكاتب الألماني دانييل كيلمان كلمة التكريم لرشدي.

وأوضح المجلس في تبرير قراره بمنح الجائزة لرشدي، في حزيران/يونيو الماضي، أن رشدي سوف يحصل على هذا التكريم “لروحه المنيعة وتأكيده على أهمية الحياة وإثرائه عالمنا بسرده للقصص”.

وأضاف المجلس أن رشدي يربط في رواياته وكتبه المتخصصة بين البصيرة السردية والابتكار الأدبي المستمر والفكاهة والحكمة.

جدير بالذكر أن رشدي اشتهر بروايته “أطفال منتصف الليل”، التي صدرت عام 1981.

وفي عام 1989، دعا زعيم الثورة الإيرانية، آنذاك، آية الله الخميني، إلى إهدار دم رشدي بسبب روايته “آيات شيطانية”.

وقد أصيب رشدي بالعمى في إحدى عينيه بعد تعرضه لهجوم بسكين في الولايات المتحدة عام 2022.