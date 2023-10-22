محمد عساف: "لم يسلم البشر ولا الشجر ولا حتي الحجر"

ميرنا وليد - بيروت - علّق الفنان الفلسطيني محمد عساف على الأحداث التي تجري في غزة، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "لا زالت غزة تتعرض للظلم والقصف والحصار ، بيوت دمرت وعائلات شردت وأطفال رضع ونساء قتلو بدم بارد ، عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني لم يبقي شي علي حالة ، لم يسلم البشر ولا الشجر ولا حتي الحجر ، قصفو المستشفيات و الجامعات والمدارس والمساجد والكنائس دمرو كل شيئ ، تغيرت الملامح ولكن غزة لا زالت صابرة رغم كل هذا الألم والدمار الكبير ".

ولاقى منشوره تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

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