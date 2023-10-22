شمس تحقق مليار مشاهدة بختام جولتها في السعودية-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - ختمت الفنانة الكويتية شمس جولتها في المملكة العربية السعودية “تور باي شمس”، والتي حققت مقاطعها أكثر من مليار مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعي، وهذا ما يدل على شعبية شمس الكبيرة وحب الجمهور لها.



الجولة بدأتها شمس مطلع شهر أكتوبر الحالي واستمرت لثلاثة أسابيع.

وقالت شمس في منشور لها: “أحلى ناس وأقوى جمهور… بمحبتكم هاشتاغ ‫تور باي شمس‬ وصل لأكثر من ٥٠٠ مليون مشاهدة على سناب شاب وأكثر من ٢٠٠ مليون مشاهدة على تيك توك .. أحبكم”.

كما انها شاركت الجمهور صورًا لها أثناء مغادرتها مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ظهرت فيها بالعباءة السوداء في إطلالة أنيق أكثر من رائعة وعلّقت قائلةً: “أهلي وناسي في السعودية أشوفكم على خير”.

وشملت جولة شمس في المملكة العربية السعودية العديد من المدن والمناطق، إذ بدأتها من مدينة جدة، حيث قامت بجولة سياحية على الأحياء الشعبية والحارات التي استقبلها فيها سكّان المنطقة بمحبّة كبيرة، وكان لها أيضًا محطّة خاصة في مدينة الطائف، قبل أن تنتقل إلى مدينة أبها وبعدها الباحة وجيزان، واللافت ان السكان استقبلوا شمس بطريقة لافتة ومحببة.

الجدير ذكره أن شمس كانت قد أعلنت مؤخرًا عن مشورع جديد، وصفته بـ”مشروع العمر” دون أن تفصح عن أي تفاصيل أخرى.

وتواصل شمس حصد نجاح أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “عايزة بحر” التي حققت أكثر من 1.5 مليون مشاهدة خلال شهر من صدورها على قناتها الرسمية على يوتيوب.