جان يامان بأول تعليق بعد تصرفه المسيء تجاه معجب

ميرنا وليد - بيروت - ردّ الممثل التركي جان يامان على الإنتقادات التي تلقاها من قبل الجمهور بعد تصرف مسيء له تجاه أحد المعجبين، اذ قال: "هذا الشخص كان يتصرف بوقاحه منذ البداية ، لم يطلب الاذن للتصوير حتى انه لم يقل مرحبا".



وكانت انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لـ جان يامان اثار غضب الجمهور، اذ جاء احد المعجبين ليلتقط صورة سلفي مع جان اثناء تواجده في السيارة، فإقترب المعجب من السيارة واعطى هاتفه له، فغضب جان و قام بتكسير الهاتف وتحطيمه برميه على الارض بقوة.