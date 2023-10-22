رزان جمّال بكلام مؤثر ولافت

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الممثلة اللبنانية رزان جمّال على ما يحصل في فلسطين من كوارث وموت الأبرياء، اذ كتبت: "إلى الأرواح البريئة كلها في السماء، سألتني الأرواح ليلة أمس إذ حملتني إلى فراشي أن أذكر أسعد لحظة قد أعيشها الآن".



وأضافت: "نظرت إلى الغيوم السابحة في السماء و تخيلت وجهك القدسي يا أمي، ابتسمت إذ مددت يدك لي تدعوني للحاق بك مؤقتا في السماء، يا إلهي كم بدت يداكي جميلتين".

وتابعت: "شعرت بدفئهما بأطراف أصابعي، حضنني وجودك من كل حدب و صوب، و رأيت جميع الأطفال هناك أيضا، و رأيتك تعتنين بهم، فابتسمت أعلم أنك ستغدقين عليهم حبا غير مشروط، هو الحب نفسه الذي غمرتني به، صحيح أن رحيلك كان أقصى ما عشته، إلا أنني أشعر بالارتياح لأنك تعيشين في عالم الأحلام بدلا من هذا الكابوس هنا على الأرض".

وختمت: "إلى الأرواح البريئة كلها في السماء لا تقلقوا، أنتم الآن مع أمي بأمان، يحرسكم الله، لكم جميعا الرحمة و السلام".