الفنان وليد فواز صعيدي في "العودة"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم وليد فواز عن مشاركته في مسلسل "العودة "،من المقرر أن يبدأ التصوير قريبًا، المسلسل بطولة النجم شريف سلامة ،و يجسد فواز شخصية صعيدي وينتمي إلى إحدى عائلات الصعيد.

العودة من بطولة شريف سلامة، عصام السقا، تارا عماد، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.

ويذكر أن يشارك النجم وليد فواز في مسلسل "صوت وصورة" الذى يعرض حاليًا وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية حلقاته.

ويجسد وليد فواز خلال أحداث مسلسل "صوت وصورة" الذى يتواصل تصويره حاليًا ويعرض على قناة DMC، دور زوج حنان مطاوع ولديها منها ابنة، وهو شخص لا مبالى ولا يساعد زوجته في المصروفات، ودائمًا مع يدخلان في خلافات شديدة بسبب تصرفاته .

ودخل مسلسل "صوت وصورة" مؤخرا قائمة الأكثر مشاهدة، على منصة watch it، بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية على المنصة وحصده إشادات على أحداثه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث احتل المسلسل المركز الثالث على المنصة في الأكثر مشاهدة في مصر.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.