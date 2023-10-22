شاهد باريستا يغازل التيك توكر ميار أثناء شراءها الماتشا

أثناء شراء مشهورة التيك توك ميار لمشروب الماتشا، وجه لها باريستا كلمات لطيفة، حيث رد على طلبها بإضافة المزيد من الحلاوة إلى المشروب، قائلًا: “حطي إصبعك بالماتشا وبتصير مسكرة زيادة”، مما جعلها تحمر خجلًا.

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