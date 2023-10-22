شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من حياة ميريل ستريب ودون جومر قبل انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال خبر انفصال الممثلة العالمية ميريل ستريب عن زوجها دون جومر بعد 45 عامًا من الزواج يلقى بظلاله على عشاقهما حول العالم بعد 45 عامًا من الزواج، جمع بينهما الكثير من المواقف على السجادة الحمراء وخلف الكاميرات.

كان آخر ظهور للزوجين معًا فى حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2018.

بينما قامت بطلة فيلم "The Devil Wears Prada" بتكريم جومر فى حفل توزيع جوائز الأوسكار الرابع والثمانين، عندما فازت بجائزة أفضل ممثلة عن أدائها فى فيلم "The Iron Lady".، وقالت خلال تكريمه : "أولاً، سأشكر دون.. لأنه عندما تشكرين زوجك فى نهاية الخطاب، فإنهم يعزفون بالموسيقى."

التقت ستريب وجومر أثناء حدادها على فقدان صديقها الراحل جون كازال، الذى شارك فى بطولة فيلم Deer Hunter. ومات بسرطان الرئة بينما كانا يتواعدان.

وتزوجت من جومر فى عام 1978 وأنجبا فيما بعد أربعة أطفال معًا - هنري، 43 عامًا، مامي، 40 عامًا، جريس، 37 عامًا، ولويزا، 32 عامًا، بالإضافة إلى ذلك، لدى الزوجين خمسة أحفاد، حيث أنجبت ابنتهما جريس مؤخرًا طفلة من الموسيقار البريطانى الحائز على جائزة جرامى مارك رونسون.