هل انفصلت ديميت أوزديمير عن حبيبها بعد أشهر من علاقتهما؟

انفصلت النجمة التركية، ديميت أوزديمير، وحبيبها الـ DJ اليوناني سيرجيو بعد أشهر قليلة من علاقتهما وذلك بعدما استمتعا مع بعضهما طوال فترة الصيف في اليونان ولبنان ودول أخرى.

وكانت ديميت أوزدمير قد استطاعت أن تتخطى أزمة طلاقها من أوزهان كوتش التي حصلت في أيار/مايو الفائت، حيث رصدتها الكاميرات عدّة مرات في اليونان لتخرج بعدها الى العلن علاقتها بسيرجيو.

ثم عادت وتواجدت في لبنان بصحبته، حيث حضرا حفل زفاف اسطوري أقيم في مجدليون – جنوب لبنان.

وكانت التقارير قد اشارت عقب طلاق ديميت أوزديمير وأوزهان كوتش ان لديهما خلافًا في الرأي ولا يريدان مواصلة زواجهما الذي استمر ثمانية اشهر فقط.