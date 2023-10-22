بعد توقف “الجواهرجي”.. أحمد السعدني يتعاقد على فيلم جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقد الفنان أحمد السعدني تعاقد خلال الأيام الماضية على فيلم جديد يعود به إلى السينما بعد توقف تصوير فيلم “الجواهرجي” لمحمد هنيدي ومنى زكي، أكثر من مرة.

وكان السعدني قد تعاقد على “فيلم الجواهرجي” ليعود به إلى السينما لكن كثرة توقف التصوير والتي امتدت لأكثر من عامين جعلته يتخذ قراراً بالتعاقد على فيلم بعنوان “ولنا في الخيال حب” ليبدأ التصوير خلال أيام حتى يكون جاهزاً للعرض تزامناً مع أعياد الحب في شباط (فبراير) 2024.

ويتعاون السعدني في فيلمه الجديد “ولنا في الخيال حب” مع المخرجة سارة رزيق وعدد من الفنانين، ومازال البحث جارياً عن النجمة التي سوف تشاركه البطولة وإن كان الاتجاه في الشركة المنتجة للتعاقد مع هنا الزاهد بعد نجاحهما معاً في مسلسل “سيب وانا أسيب” الذي عرض مؤخراً على منصة شاهد.

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني في السينما كان فيلن “200 جنيه” الذي عرض عام 2021، وشارك فيه عدد كبير من النجوم على رأسهم ليلى علوي، أحمد السقا، خالد الصاوي، أحمد رزق، إسعاد يونس، مي سليم، هاني رمزي، وغيرهم الكثير من النجوم.