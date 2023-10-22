أمير كرارة يواجه أزمة بسبب فيلم “البعبع”.. قد يُسحب من دور العرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات صحفية، أنه من المحتمل سحب فيلم أمير كرارة “البعبع” من دور العرض نهايو الأسبوع الحالي إذا استمرت إيراداته في الانخفاض.

وأكد الدفراوي أن الإيرادات التي حققها فيلم البعبع، يوم الخميس الماضي لم تتخط الألف جنيه في حين بلغت يوم الجمعة ألفاً و784 جنيهاً، ما جعله يحتل المركز الأخير في قائمة الأفلام المعروضة بالسينما وهو ما يجعله مهددًا بالسحب من دور السينما، بعد مرور 16 أسبوع عرض.

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبد العظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، وتدور قصته في إطار كوميدي مليء بالأكشن والتشويق والإثارة، حول سلطان البعبع، الخارج من السجن ويحاول أن يحتال على إحدى العصابات وفي لحظة هروبه يفاجأ بوجود طفلين يزعمان أنه والدهما، ويجد نفسه في ورطة بسببهما.