حسين فهمي يشارك في “مهرجان الشارقة الدولي لسينما الأطفال والشباب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الإعلان رسمياً عن تأجيل “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي” لأجل غير مسمى بسبب مجازر غزة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي سافر الفنان الكبير حسين فهمي، إلى إمارة الشارقة بدولة الإمارات للمشاركة في الدورة العاشرة من “مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب”، الذي من المقرر أن تنطلق دورته العاشرة، خلال الفترة من 22 إلى 28 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بصفته رئيس “مهرجان القاهرة السينمائي”، كما يشارك في المهرجان المنتج مدحت العدل والإعلامية بوسي شلبي.

يذكر أن عدداً كبيراً من الدول سوف تشارك في الدورة الحالية من المهرجان ومنها: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأميركية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي قد صرحت، بأن المهرجان له إسهامات عديدة على مدار العشر سنوات لدعم مسيرة السينما المحلية والعربية، حتى أصبح منصة عالمية تعزز القيم الجمالية والإبداعية لدى أطفالنا وشبابنا”.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله، أن النسخة العاشرة من المهرجان سوف تعيد الجمهور بالذهاب إلى أبعد بكثير مما يتوقعه، من خلال نخبة ضخمة من الأفلام التي تعتبر الأفضل عالمياً.