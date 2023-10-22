حميد الشاعري يهاجم المجتمع الدولي بسبب مجازر غزة.. هذه رسالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان حميد الشاعري على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” رسالة هاجم فيها المجتمع الدولي بسبب صمته على المجازر الإسرائلية في غزة معبراً عن حزنه الشديد لما يحدث في القطاع، من القصف المستمر الذي يعاني منه سكان القطاع من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أدى إلى استشهاد الأطفال الأبرياء ظلمًا.

وكتب الشاعري قائلاً: “سقطت تفاحة فاكتشفوا الجاذبية وسقطت ملايين الأرواح ولم يكتشفوا الإنسانية”.

وكان العديد من نجوم الفن قد تفاعلوا مع الأحداث الدامية التي تشهدها غزة خلال الأيام الماضية، من دمار وهدم منازلهم وقتل الأطفال الأبرياء من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الفنانون أن العرب لن ينسوا القدس مهما مرت السنوات، ففي كل صباح وفجرٍ جديد يولد حلم وأمل بأن الفلسطينيين سينتصرون، ولن يقبل العرب بالهزيمة مهما مرت السنوات، فإما النصر والعزة أو الاستشهاد من أجل الوطن، ومن أبرز النجوم: أحمد فهمي، أمير كرارة، حمادة هلال، وفاء عامر وغيرهم.

يذكر أن حميد الشاعري طرح مؤخرًا أحدث أغانيه التي تحمل عنوان “ليلة”، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات مصطفى النحاس، وألحان هشام حسن.