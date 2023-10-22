اتهام روبي بسرقة فكرة مسلسلها الجديد.. وهي ترفض التعليق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار تتهم مسلسل “شغل فنادق” الذي تقوم ببطولته الفنانة روبي بمشاركة النجم عمرو يوسف، بأن قصة أحداث المسلسل تتشابه مع أحداث وفكرة قصة مسلسل “بـ100 وش” لنيللي كريم وآسر ياسين، والذي عرض في رمضان 2020.. حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي بوليسي حول عصابة مكونة من 5 أشخاص متخصصين في السرقة والنصب يعيشون في حارة شعبية.. ويفكرون في سرقة بنك داخل أحد الفنادق…

ورفضت روبي التعليق على ما أثير حول هذا الأمر وطالبت منتقدى العمل الانتظار حتى عرضه وبعدها يمكن أن يحكموا عليه.

يذكر أن مصدر من الشركة المنتجة لمسلسل “شغل فنادق” قد كشف، عن اتخاذ الشركة قراراً بوقف التحضير للعمل من دون أن تعلن الأسباب التي أدت لاتخاذ هذا القرار.

واتُخذ قرار وقف التحضيرات للمسلسل رغم انتهاء الشركة المنتجة من كل التعاقدات مع الفنانين المشاركين فيه.

والمسلسل من إخراج محمد سامي، ويشارك روبي في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: عمرو يوسف، أحمد مالك، أحمد فهيم، كريم عفيفي، إدوارد، عماد زيادة، ومحمد رضوان.