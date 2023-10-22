بالصور – زينة تشارك مع نجليها في جمع المساعدات لأهالي غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة زينة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة لها خلال تواجدها بجمعية الهلال الأحمر بصحبة نجليها التوأم زين الدين وعز الدين، للمشاركة في جمع المعونات والمساعدات لأهالي غزة.

وحرصت زينة على ألا يظهر وجها نجليها في الصورة حيث ظهرا بظهريهما، وعلقت عليها بقولها: “أـحلى حاجة حصلت في زيارة النهاردة لجمعية الهلال الأحمر مش بس إن عز وزين كانوا معايا بس.. أحلى حاجة إننا أول ما وصلنا دخلت المعونات المصرية لقطاع غزة لإخواتنا في فلسطين ألف حمد وشكر لله”.

وأضافت: “تجربة لن ننساها أنا وولادي.. اللي يقدر يروح وياخد ولاده ويتبرع.. لازم نعلم ولادنا اللي اتعلمناه من أهلنا”.

واختتمت زينة منشورها قائلة: “شكراً جمعية الهلال الأحمر المصري على مجهودهم شكراً لكل الشباب والشابات المتطوعين تحيا مصر.. مصر.. غزة”.

يذكر أن زينة كشفت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كل يوم” الذي يقدّمه الإعلامي خالد أبوبكر على شاشة ONE، أنها تأثرت كثيراً بالأوضاع الكارثية في فلسطين، حيث قالت: “بتعب وأتوتر وأصاب بضربات قلب من مشاهد القتل، والدكتور قاللي بلاش تتابعي الأحداث دي، ومقدرتش”. وأضافت: “حسبنا الله ونِعم الوكيل، ربنا يكون في عون الفلسطينيين، قلوبنا وعقولنا معهم… ماليش نفس آكل”.