تحضيره استغرق 10 سنوات.. الكشف عن تفاصيل مسلسل غادة عبد الرازق لرمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المؤلف باهر دويدار، عن تفاصيل المسلسل الجديد الذي يكتبه حالياً لتخوض به الفنانة غادة عبد الرازق موسم رمضان 2024.

وقال دويدار: “تعاقدت على مسلسل مع غادة عبد الرازق في رمضان 2024، أحداثه تدور في إطار اجتماعي تشويقي، والفكرة معايا وبشتغل عليها من 10 سنين، تحديدا من 2014، بكتبه وبحلم إنه ينزل”.

وتابع: “كان نفسي أشتغل مع غادة من زمان، وبوعد الناس إنه هيعجبهم إن شاء الله، ونتعشم إنه يكون مسلسل مهم في موسم رمضان.

وكانت غادة عبد الرازق قد أعلنت أنها سوف تخوض سباق دراما رمضان المقبل، بمسلسل “صيد العقارب”، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وهو مكوّن من 15 حلقة.

جاء ذلك بعد إعلانها عن اتخاذها قراراً بخوض سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل مكوّن من 15 حلقة، وذلك بعد نجاحها في تجربة الأعمال القصيرة من خلال مسلسل “تلت التلاتة” الذي قدّمته في رمضان الماضي والمكوّن من 15 حلقة، وحكاية “تحت الحزام” من مسلسل “حدث بالفعل” التي انتهى عرضها أخيراً، وتتكوّن من ثلاث حلقات.

وقالت: “هتشوفوني في رمضان إن شاء الله بمسلسل جديد مكوّن من 15 حلقة”.

يذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “تلت التلاتة”، الذي ضم العديد من الفنانين، أبرزهم محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، مصطفى درويش، نجوى فؤاد، تامر فرج، وآخرون، تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.