بعد توقف.. محمد إمام يعود إلى “اللعب مع العيال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: الفنان محمد إمام عاد إلى كواليس فيلمه الجديد “اللعب مع العيال” لاستئناف التصوير بعد توقف قصير بسبب انشغال بعض أبطال الفيلم في أعمال أخرى، وعلى رأسهم الفنان بيومي فؤاد الذي ينشغل في أكثر من عمل أهمها فيلم “الإسكندراني” مع النجم أحمد العوضي وإخراج خالد يوسف.

فيلم “اللعب مع العيال” من المنتظر طرحه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، خلال موسم رأس السنة وإجازة نصف العام الدراسي المقبل، ويشارك في البطولة بجوار محمد إمام وبيومي فؤاد، عدد كبير من النجوم منهم: ويزو، باسم سمرة، أسماء جلال، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي لايت حيث يجسد محمد إمام شخصية مدرس تاريخ، يطلب نقله إلى إحدى المدارس في الصحراء، وتجمعه قصة حب مع أسماء جلال.

ويجري تصوير الفيلم في أكثر من مدينة، أبرزها الغردقة ونويبع وواحة سيوة، وبعض المشاهد يتم تصويرها في القاهرة.