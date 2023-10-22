من لندن.. ويجز يشارك في مظاهرات ضد المجازر الإسرائيلية في غزّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر مغني الراب ويجز على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو كشف من خلاله عن مشاركته في المظاهرات الاحتجاجية بالعاصمة البريطانية لندن تضامنًا مع شعب فلسطين، تعبيرًا عن الرفض التام لقتل الأطفال ظلمًا وهدم منازلهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر في الفيديو الذي نشره ويجز أعداد كبيرة من الجماهير المتظاهرين، تضامنًا مع فلسطين وقطاع غزة.

وكان ويجز قد دعم القضية الفلسطينية وأهالي فلسطين، معربًا عن استيائه من المجازر الإسرائيلية، معلقًا: “محدش وقف مع المدنيين الفلسطينيين اللي ملهمش ذنب”.

كما نشر منشورًا عبر حسابه الرسمي بـ”إنستغرام” تضامنًا مع أهالي فلسطين، قال فيه: “استهداف المسعفين الطبيين الذين يساعدون المدنيين، بما في ذلك الأطفال الذين قاموا بقصفهم”.

وتابع: “أنا لست مندهشًا من كونهم مستعمرين وحشيين متعطشين للدماء، ومع ذلك لا أحد يعيش إلى الأبد، الجميع يموت والجيل الجديد مدرك للسيطرة، وأعتقد أن هناك شيئًا قويًا هناك العدالة للناس، أوقفوا العنصرية، أوقفوا الفصل العنصري، وإذا كانوا يعتقدون أنهم كذلك”.

واستكمل ويجز: “مفيش حد وقف مع المدنيين الفلسطينيين اللي ملهمش ذنب وخايفين من محاسبة إسرائيل، اشتروا كل الأخبار وبيخربوا منشوراتهم حتى المعلومات التعريفية تسيء إلى نسبة المشاهدة إذا نشرت عنها ومع ذلك، فإن هذا سيظل في أذهاننا إلى الأبد، فحياة العرب لن تهمهم أبدًا في الواقع، حتى شعبهم لا يهمهم والندم مش هينفعهم بعد ذلك.