مي عمر تنتهي من تصوير مسلسل “نعمة الأفوكاتو” لرمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت الفنانة مي عمر من تصوير مسلسلها الرمضاني المقبل “نعمة الأفوكاتو” لتكون بذلك أول مسلسل جاهز للعرض في السباق الدرامي الرمضاني 2024.

وكانت المشاهد الأخيرة في العمل قد تم تصويرها داخل دار القضاء العالي بمنطقة وسط البلد، حيث شهدت المنطقة زحاماً من الجمهور الذي توافد لمشاهدة مي عمر وباقي أبطال العمل.

ومن المقرر أن يبدأ مخرج المسلسل محمد سامي في مونتاج الحلقات، خلال الأيام المقبلة ليكون أول الاعمال الدرامية الجاهزة للعرض خلال شهر رمضان 2024.

مسلسل “نعمة الأفوكاتو” تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، من خلال محامية تدخل في صراعات مع طليقها ضمن أحداث العمل، والعمل مكون من 15 حلقة، ويشارك في البطولة بجوار مي عمر، كل من: أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، كمال أبورية، طارق النهري، ولبنى ونس، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

من ناحية أخرى، تنتظر مي عمر عرض أحدث أعمالها السينمائية، فيلم “بضع ساعات في يوم ما”، في كانون الثاني (يناير) المقبل بدور السينما. ويشارك في بطولته: محمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، وهو من تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.