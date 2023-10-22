ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلاً في ألمانيا وتحديداً في مدينة كريفيلد.

وحرصت إليسا على التعاطف مع أهل فلسطين في ظل الظروف التي يمرون بها، حيث طلبت من الجمهور الوقوف دقيقة حداد وقالت: "أنا مضطرة أعمل شغلي لأنه لازم أعمل شغلي.. راح ناخذ دقيقة صمت ونوقف كلنا لأجل فلسطين ولأجل كل الشهداء".

إليسا ارتدت في الحفل فستانا قصيرا باللونين الأسود والفضي، واعتمدت ماكياجاً ناعماً وتركت شعرها منسدلاً على طريقة الشعر الوايفي.

وقدمت إليسا في الحفل مجموعة من الأغنيات التي تفاعل الجمهور، والذي عبر عن محبته لها ولأغنياتها.

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا من ألمانيا : " مضطرة أعمل شغلي " .. وهذا ما فعلته في حفلها تعاطفاً مع فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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