ابنة ديفيد بيكهام تخطف الأنظار بجمالها المبهر .. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - في أحدث ظهور لإبنة لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام خطفت الانظار بجمالها.

هاربر تحصد الكثير من الإعجاب دائماً حيث أنها تتمتع بجمال ملفت، الشابة الصغيرة تبلغ من العمر فقط 12 عاماً هي ابنة ديفيد من زوجة مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام.

هاربر اتي اعتاد الجمهور أن يراها طفلة صغيرة بين أحضان والديها باتت شابة حسناء جداً مع الإشارة أنها في طفولتها كانت ايضاً جميلة جداً.

يذكر أن لهاربر ثلاث أشقاء هم بروكلين وكروز وروميو وهي الإبنة الوحيدة لبيكهام وفيكتوريا ومن المعروف مدى خوفه عليها وتعلقه بها.

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