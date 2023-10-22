ما مصير حفل مغني الراب عفروتو في مصر ؟

ميرنا وليد - بيروت - تعاطفاً مع ما يمر به الشعب الفلسطيني، أعلن مغني الراب عفروتو إلغاء حفله الغنائي في كايرو جاز المقرر إقامته قريباً.

وكتب عفروتو عبر خاصية الحالة على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"مع احترامي لكل الناس اللي كانوا محتاجين الحفلة، بس نفسيتي متسمحش إني أغني للناس في حفلة بـ الأحداث دي، والفلوس بتروح وتيجي، بس الأصل والوفاء لأهلك لو راحوا مش هيجوا، آسف لكل حد كان ناوي يحضر حفلتي في كايرو جاز، وآسف لكايرو جاز نفسهم، بس أنا لغيت الحفلة نظرًا لما يحدث من أفعال بشعة في حق الشعب الفلسطيني، عاشت فلسطين حرة."

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