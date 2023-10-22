بالفيديو: عبدالله بوشهري يتعرض للسرقة من أمام منزله بالكويت

كشف الفنان الكويتي عبدالله بوشهري عن تعرضه للسرقة من أمام منزله، حيث قام مجهول بسرقة مرآة سيارته بطريقة متقنة لم تتسبب في إتلاف أي أجزاء أخرى من السيارة.

وأوضح بوشهري أن اللص قام بفك المرآة من مكانها بطريقة معينة، دون استخدام أي أدوات حادة، مما يدل على خبرته في هذا النوع من السرقات.

ووجه بوشهري رسالة إلى اللص، واصفاً إياه بالغباء لأنه اعتقد أنه لن يتم القبض عليه، بعد أن حرص على إخفاء وجهه أمام كاميرا منزل الفنان الكويتي، ولكنه نسي أن هناك كاميرا أخرى في منزل الجيران التقطت رقم سيارته.

وهدد بوشهري السارق بأنه سيبلغ عنه الشرطة إذا لم يُعد المرآة، حيث لديه رقم السيارة التي استخدمها في عملية السرقة.

وقال بوشهري في مقطع فيديو نشره على حسابه في “إنستغرام”: “أنت يا غبي ما بينت هنا بس بينت هنا، سيارتك بيضا وأخذنا أرقامها، إذا ما بترجعها بروح المخفر اليوم، رجعت بتنازل ما رجعت ما بتنازل”.