شوهد مشهور السناب شات مشعل الخالدي، وهو يغني بطابع رومانسي لزوجته في لقطة مؤثرة. ظهر الخالدي داخل السيارة بجوار زوجته وأبدى حماسًا قائلاً: “كل يوم يزداد حبك، وكل يوم أتساءل أين كنت”. وقد بدت الزوجة سعيدة وهي تتفاعل معه، دون أن يتم الكشف عن وجهها.

يأتي ظهور الخالدي هذا بعد الجدل الذي أثير بسبب إعلان المودل والفنانة اليمنية سنومة العذيبي، المقيمة في السعودية، عن زواجها من مشعل الخالدي، ولكنها عادت لاحقًا ونفت ذلك. شاهد أيضاً: سنومه العذيبي تعلن زواجها من مشعل الخالدي طليق أميرة الناصر المودل اليمنية سنومة العذيبي تنفي عقد قرانها على مشعل الخالدي.. شاهد ماذا قالت ؟

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فيديو رومانسي بين مشعل الخالدي وزوجته داخل السيارة بعد شائعة زواجه من سنومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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