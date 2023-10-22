بعد انفصاله عن هبة الحسين.. شاهد فتاة تعرض الزواج على عايض القرني

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قدمت إحدى الشابات عرضًا للزواج للفنان عايض القرني بعد انفصاله عن زوجته الفنانة هبة الحسين.
نشرت الشابة أغنية خاصة بعايض القرني وهبة الحسين، وعبرت عن رغبتها في الزواج منه من خلال تعليقها أثناء الاستماع إلى الأغنية: “هبة لا تستحق، تعال وتزوجني”.
أثارت كلام الشابة ضحك صديقاتها اللواتي كانوا معها بسبب جرأتها في الحديث.
كانت الفنانة هبة الحسين قد أثارت جدلا واسعًا في الساعات الماضية بعد أن أعلنت بشكل مفاجئ انفصالها عن زوجها عايض القرني.
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