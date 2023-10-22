شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشناوى يشارك بفيلمه الوثائقى "غرق" بمهرجان سدر للأفلام البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج أمير الشناوي، عن تحمسه الشديد للمشاركة بفيلمه التسجيلى "غرق" ضمن فعاليات مهرجان سدر للأفلام البيئية في الإمارات وكتب عبر حسابه على موقع فيس بوك: "متحمس لمشاركة فيلمنا التسجيلي "غرق" في مهرجان السدر للأفلام البيئية في الإمارات ضمن برنامج خاص في إطار الاستعداد لقمة المناخ القادمة".

وذلك بعدما كان من المقرر أن يشارك الفيلم ضمن الأفلام المشاركة بفعاليات الدورة المقبلة من مهرجان قرطاج، إلا أن تأجيلها حال دون ذلك.

من جهة أخرى سبق وحصل الفيلم المصري الوثائقي "إدريس" للمخرج أمير الشناوي على تنويه خاص من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ33 التى أقيمت العام الماضى.