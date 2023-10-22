شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تتعاون مع عمرو مصطفى وهانى عبد الكريم فى مشاريع أغان جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت مؤخرًا الديفا سميرة سعيد مع الملحن عمرو مصطفى والشاعر هانى عبد الكريم حيث تتعاون معهما في عدد من الأغانى الجديدة حيث تقوم بتسجيل إحداهما خلال الأيام المقبلة لطرحها قريبًا ولقد صرح الملحن عمرو مصطفى لـ"الخليج 365" أنه سعيد بتعاونه مع الديفا من جديد بعد فترة من الابتعاد لافتًا إلى أنهما تعاونا سويا في العديد من الأغانى التي حققت نجاحات كبيرة منهما "خليك في وقتك، طعم الأيام، كلنا إنسان، كل الأوقات، يوم ورا يوم، مشتقالك، ما خلاص، لا بينا حلم، قويني بيك، بالسلامة، شاءت الظروف، الحياة والسلام، صعب عليا، الله يسهلك".



سميرة سعيد وعمرو مصطفى

جدير بالذكر أن آخر أغانٍ طرحتها الديفا سميرة سعيد أغنية "إنسان آلى" وهى الأغنية العاشرة والأخيرة فى أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل نفس الاسم "إنسان آلي".

أغنية "إنسان آلى" كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى هانى ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح، ورؤية نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد SS production وتوزيع شركة Digital Sound.

كانت الفنانة سميرة سعيد قد طرحت على صفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية منذ ايام برومو الأغنية، وكتبت: "اخيرا أغنية إنسان آلى.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر الملىء بالصخب والصوت العالى والتكنولوجيا الحديثة التى تحاصرنا وتجعلنا نشتاق الى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها قريبآ.. وظهرت الديفا في الصوره كالعادة بشكل خارج عن المألوف، حيث ظهرت بوجهها نصفه حقيقى ونصفه الآخر روبوتيك.. وتقول كلمات أغنية "إنسان آلى":..