شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يشارك فى فريق متطوعي الهلال الأحمر لمساندة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد العوضي فى فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالى فلسطين.

ونشر أحمد العوضي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ظهر خلاله وهو يرتدي زي الهلال الأحمر ويحث جمهوره للتبرع من أجل مساندة الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع، معلقًا على الفيديو قائلًا: "كلنا مع غزة".



ويستقبل النجم أحمد العوضى عام 2024 التي ستكون نقطة تحول في مشواره الفني سواء على المستوى السينمائى أو الدراما، حيث يدخل العوضى العام الجديد مع أول بطولة سينمائية بعدما أسند له المخرج خالد يوسف بطولة فيلمه الجديد "الإسكندرانى" الذى يتواصل تصويره حاليًا، ووصف يوسف العوضى بأنه سيكون نجم سينمائى كبير خلال الفترة المقبلة.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى، رحاب الجمل وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

وعلى مستوى الدراما، يخوض أحمد العوضى أولى بطولاته المطلقة أيضًا، في رمضان المقبل 2024 بمسلسل جديد يحمل إسم "حق عرب" تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وذلك ظهوره البارز في دراما رمضان على مدار السنوات الماضية وتحديداً منذ تقديم دور هشام عشماوى في مسلسل "الاختيار" وبعدها تقديم مسلسلى "اللى مالوش كبير" و"ضرب نار" بمشاركة زوجته ياسمين عبد العزيز.

وكان آخر أعمال أحمد العوضى، مسلسل "ضرب نار" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.