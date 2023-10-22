شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل يجسد دور ممثل خلال أحداث حكاية "عيشها بفرحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان هانى عادل دور ممثل شهير ضمن أحداث حكاية "عيشها بفرحة"عن كتاب "55 مشكلة حب"، والمقرر انطلاق عرض حلقاتها اليوم الأحد 22 أكتوبر على قناة On، وخلال الحلقات تنشأ قصة بينه وبين هبة مجدى فى إطار رومانسى إنسانى.

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هاني عادل وهبة مجدى، حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

وتجمع حكاية "عيشها بفرحة" الفنانين هانى عادل وهبة مجدى، بعد 4 سنوات من تقديمها حكاية "براد شاى" من الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" الذى تم عرضه عام 2019، وشارك في بطولته تونى ماهر ومى فخرى اضافة إلى ظهور خاص للفنانة عبير صبرى، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى وإخراج محمد سلامة.

"عيشها بفرحة " هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وإخراج عصام نصار، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد ومحمد كيلانى ونور محمود وفراس سعيد وإخراج محمد لطفى.