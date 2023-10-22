أنغام ترد بقوة على اتهام أدرعي لها بدعم داعش وحماس

ردت الفنانة المصرية أنغام على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، بعدما اتهمها بدعم مخطط داعش وحماس.

وبدأت حرب السجال على منصة إكس بين الطرفين، عندما ردت أنغام على رسالة تحذيرية لأدرعي لأهالي حي الزيتون، بهجرة منازلهم والتوجه جنوباً"، قائلة: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".واستشاط أدرعي غضباً من منشور أنغام بالدعاء عليه، ليقوم بدوره بالرد عليها، في منشور عبر إكس، يطالبها بأن تكون منشوراتها تتحلى بقدر من الرقي، مناشداً إياها بألا تكون من ضمن هؤلاء الذين يدعمون مخططات داعش وحماس.

وكتب أدرعي: "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية".

وأضاف: "أرجو ألا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية"، على حد تعبيره.لترد عليه أنغام باللهجة المصرية العامية، مؤكدة أن أمثاله لا يستحقون الأدب في التحدث أو التعامل معه، قائلة: "أنت يا اسمك إيه.. أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية، عارف يعني إيه مصرية؟.. يعني مصر الرقي والأدب مع الراقين فقط..مش مع اللي زيك".

انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.

انا اسمي #أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟يعني #مصر . الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا #صهيوني . والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين…

وذكرت أنغام أدرعي، بحرب أكتوبر عام 1973، والإنسانية التي يتحلى بها الجيش المصري في تعامله مع الأسرى، واصفة كيان إسرائيل بـ"المحتل" و"المغتصب".وأكدت أنغام أن الإنسانية بريئة من أمثاله وما تقوم به إسرائيل، واصفة الجيش الإسرائيلي بـ"المتوحش والنازي وقاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء"، موضحة أن الدين بريء من الأعمال الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال منذ سنوات.واختتمت منشورها بتوجيه إهانة له وللاحتلال الإسرائيلي، قائلة: "يا قتلة الأطفال..الحيوانات بريئة من وحشيتكم".وأشاد الإعلامي المصري عمرو دياب وعدد من النجوم، برد أنغام القوي، واصفين إياها بـ"القوة الناعمة"، ومن بين التعليقات: "لسان العرب يتحدث عبر أنغام"، و"عظيمة يا أنغام..بنت مصر العزة والكرامة".

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