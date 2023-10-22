شريهان توجه رسالة شديدة اللهجة لرئيس أميركا

وجهت النجمة شريهان، رسالة شديدة اللهجة لرئيس أمريكا بايدن بسبب ما يحدث في فلسطين، عبر حسابها على تويتر.

وكتبت شريهان، قائلة: "إلى السيد Joe Biden رئيس الولايات الأمريكية المتحدة، سيادتك لستُ عادلاً (أو) الكيان الصهيوني المحتل ونتنياهو فوق أي وكل قانون، وخارج منظومة العالم وبني الإنسان و البشر (أو) الكيان الصهيوني المحتل له قانون وحريات وديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية و لديك و الفلسطينيون ك عرب مسيحيين ومسلمين لهم حريات وديمقراطية وقانون آخر مختلف تماماً عندك!! .. وغير القانون الدولي الذي يُطبق على العالم أجمع (أو) حضرتك ليس على قيد الحياة ونحن في عالم وأنت في عالم آخر (أو) أنت وشعب الكيان الصهيوني ناس وبشر والفلسطينيون ونحن ناس وبشر؟!

وتابعت: "سيادة الرئيس Joe Bide الكيان الصهيوني يرتكب بدعم وتأييد أمريكي غربي إبادة جماعية للشعب الفلسطيني مسلم ومسيحي وهذا يسمى في قانونكم و القانون الدولي ‎جرائم حرب حاسبوا نتنياهو وأوقفوا هذه الإبادة الجماعية وهذا الظلم وعدم الإنسانية اللهم إنّ الأرض أرضك.. والجند جندك.. والأمر أمرك.. وأنت القويّ العزيز.. فانصرهم نصرًا عزيزًا مؤزّرًا تشفي به صدورنا على العالم العاقل المتزن أن يتحد ضد الظلم وتكون رسالته الحق والعدل والسلام، وإلا على الدنيا السلام".

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