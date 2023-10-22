إلهام شاهين تدعم القضية الفلسطينية «الحق هيرجع لأصحابه»

القاهرة- الخليج 365 أعلنت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» رفضها لتهجير الفلسطينيين. ونشرت صورة وهي ترتدي «الشال» الفلسطيني وعلقت عليه قائلة: «تحيا فلسطين دولة حرة مستقلة.. لا لتهجير الفلسطينيين.. المجد للشهداء.. ربنا مع الحق.. والحق هيرجع لأصحابه». وتعرضت فلسطين مؤخرا لقصف مستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها الالاف الاطفال و سادت حالة من الحزن والغضب على الوسط الفني وتحولت صفحاتهم إلى دفاتر لدعم القضية الفلسطينية وإدانة قصف مستشفى المعمداني من الاحتلال الإسرائيلي ووصفوها بأنها جريمة وإبادة جماعية. قد يهمك أيضا:

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