مها أحمد تتضامن مع فلسطين وتؤكد أن لا أرض بلا شعب

القاهرة- الخليج 365
حرصت الفنانة مها أحمد، على دعم فلسطين بعدة طرق مختلفة، وذلك منذ اللحظة الأولى لوقوع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.
وشاركت الفنانة مها أحمد، جمهورها، عبر صفحتها على «إنستجرام»، بموقفها من فلسطين، وذلك من خلال منشورين، إذ كتبت قائلة «لما الطين يروح إيه اللي فاضل.. فلسطين عربية».
كما حرصت مها أحمد على مشاركة جمهورها بمنشور آخر قالت فيه «أنا المواطنة مها أحمد محمد السيد أفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي: أولا- حماية أرض مصر من المخاطر مع إسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودا. ثانيا- حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكريه. ثالثا- حماية الفلسطنيين ببقائهم على أرضهم فلا أرض بلا شعب. رابعا- حماية القضيه الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.
كما حرصت الفنانة على المشاركة والتواجد في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية، تحت قيادة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، التي تم تنظيمها في مقر النقابة بالبحر الأعظم.
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