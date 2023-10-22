رغم الكشف عن تعرض عائلة عارضتي الأزياء بيلا وجيجي حديد وأفراد عائلتهما للتهديد بسبب موقفهما من القضية الفلسطينية والدعم المستمر لها، إلا أنهن أصررن على موقفهن وهو ما كشفت عنه بيلا حديد.

بيلا حديد ترد على تهديد عائلتها

وظهرت بيلا حديد خلال فعالية فنية وهي تتحدث عن إصرارها للدفاع عن فلسطين، مؤكدة أنها لا تخشى أن تفقد وظيفتها جراء حديثها عن قصف غزة وما يتعرض له الفلسطينين.

وعلقت بيلا حديد قائلة: "لست خائفة من فقدان وظيفتي كعارضة أزياء وسأواصل الحديث عن فلسطين"، وحرصت على أن تعبر ملابسها أيضا عن ذلك حيث ارتدت جاكيت ووضعت على الأكمام من ناحية الكتف خريطة لفلسطين وصورة للصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة والتي قتلت قبل أشهر أثناء تغطية الأحداث في فلسطين.

وفي الوقت نفسه كشفت تقارير صحفية عن التهديدات التي تعرضت لها عائلة جيجي حديد وبيلا حديد بسبب مشاركتهم منشورات دعم لفلسطين، حيث كتبت جيجي حديد عبر حسابها على إنستغرام منتقدة رد فعل إسرائيل تجاه عملية طوفان الأقصى إلا أن التعليق جاء من حساب رسمي لدولة فلسطين معلقا: "هل كنت نائمة في الأسبوع الماضي؟ أم أنه لا بأس أن تغضي الطرف عن ذبح الأطفال اليهود في منازلهم؟ لقد كان صمتك واضحاً جداً بشأن المكان الذي تقفين فيه" وتابع المنشور في نبرة تهديد واضحة: "نحن نراكِ".

عائلة جيجي حديد تتعرض للتهديد

ووفقاً لموقع MTZ أن التهديدات وصلت لعائلة جيجي حديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهواتفهم، واضطر بعضهم إلى تغيير أرقام هواتفهم.

بيلا حديد ترد على تهديد أسرتها بسبب دعم فلسطين: لست خائفة

ولم تعلق الأسرة على ذلك أو تكشف حقيقة ما يتعرضون له من تهديد، إلا أن جيجي حديد واصلت دعمها من خلال منشور كتبت فيه من قبل: "بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين، إلا أن أياً منها لا يتضمن الأذى لشخص يهودي، إن ترويع الأبرياء لا يتماشى مع حركة "فلسطين الحرة" ولا يفيدها. إن فكرة حدوث ذلك قد غذت دورة مؤلمة استمرت عقوداً من الانتقام ذهاباً وإياباً (والتي لا يستحق أي مدني بريء، فلسطينياً أو إسرائيلياً، أن يكون ضحية لها".

اختتمت جيجي حديد: "أعلم أن كلماتي لن تكون كافية أبداً ولن تشفي الجروح العميقة للكثيرين، لكنني أصلي دائماً من أجل سلامة الأرواح البريئة

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